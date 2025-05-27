Ворог атакував Миколаївщину FPV-дронами: двоє постраждалих

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Про це повідомила Миколаївська ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що в селі Дніпровське пошкоджено два приватні будинки та автомобіль. Постраждали двоє людей – 80-річний чоловік та 66-річна жінка. Медичну допомогу їм надали на місці, далі лікування проходитимуть амбулаторно.

Окрім того, у селі Солончаки пошкоджено приватний будинок.

Також ворог тричі атакував FPV-дронами акваторію Очаківської громади та берегову зону міста Очаків. Обійшлося без постраждалих.

В ОВА додадли, що в ніч на 27 травня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони велась бойова робота. Усі деталі пообіцяли оприлюднити згодом.

Нагадаємо, через ворожу атаку на Дніпропетровщині пошкоджені будинки та підприємство, є постраждалі.