фото: ГСЧС Запорожье

В ночь на 27 мая в Запорожской области российские войска нанесли удар по одной из пожарно-спасательных частей

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате обстрела повреждены здание части: выбиты окна и двери, повреждена внутренняя отделка. Также пострадала пожарная автоцистерна.

К счастью, личный состав подразделения при обстреле находился в укрытии, потому обошлось без жертв.

Напомним, в течение 26 мая оккупанты нанесли 306 ударов по 15 населенным пунктам Запорожской области.

Ранее сообщалось, что в ночь на 27 мая армия РФ атаковала Украину 60-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям.