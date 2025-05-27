10:27  27 мая
В Кропивницком из реки достали тело погибшего мужчины
05:05  27 мая
На Киевщине во двор частного дома упала российская крылатая ракета Х-101
04:10  27 мая
Ушел из жизни украинский депутат, который был в трех созывах ВР
UA | RU
UA | RU
27 мая 2025, 11:35

Россияне обстреляли пожарную часть на Запорожье

27 мая 2025, 11:35
Читайте також українською мовою
фото: ГСЧС Запорожье
Читайте також
українською мовою

В ночь на 27 мая в Запорожской области российские войска нанесли удар по одной из пожарно-спасательных частей

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате обстрела повреждены здание части: выбиты окна и двери, повреждена внутренняя отделка. Также пострадала пожарная автоцистерна.

К счастью, личный состав подразделения при обстреле находился в укрытии, потому обошлось без жертв.

Напомним, в течение 26 мая оккупанты нанесли 306 ударов по 15 населенным пунктам Запорожской области.

Ранее сообщалось, что в ночь на 27 мая армия РФ атаковала Украину 60-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Запорожская область война атака обстрел пожарная часть ГСЧС
На Запорожье FPV-дрон атаковал частный дом: пострадал подросток
27 мая 2025, 10:55
На Херсонщине из-за вражеских обстрелов получили ранения 8 человек, среди них – дети
27 мая 2025, 09:05
Враг атаковал Николаевщину FPV-дронами: двое пострадавших
27 мая 2025, 08:35
Все новости »
23 мая 2025
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
История одного из самых одиозных украинских персонажей закончилась неожиданно, но в то же время и ожидаемо
22 мая 2025
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
На войне, к сожалению, не обойтись без потерь, но все ли они необходимы?
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
15 мая 2025
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Страна-агрессор всегда готова использовать карту "своих" городов в Украине для срыва любых переговоров. Но использует ли?
В Одесской области водители автобуса пытались вывезти украинца за границу в отсеке для инструментов
27 мая 2025, 13:13
На Волыни будут судить чиновников лесхоза, которые планировали незаконно вырубить более 300 деревьев
27 мая 2025, 12:36
Украинские военные получат антидроновые пистолеты
27 мая 2025, 12:26
В Киеве горело студенческое общежитие: есть пострадавшие
27 мая 2025, 12:26
В Закарпатье задержали участников преступной группировки, которые за 7-10 тыс. долларов переправляли мужчин в Венгрию
27 мая 2025, 12:08
Устраивали побеги из воинских частей: на Тернопольщине разоблачили преступную группу
27 мая 2025, 12:07
После войны квартиры украинцев могут начать забирать из-за долгов за коммуналку
27 мая 2025, 11:57
Украинские пограничники показали, как используют новейшие беспилотники
27 мая 2025, 11:44
Пытался уехать за границу с поддельным документом об исчезновении без вести отца: во Львовской области задержали киевлянина
27 мая 2025, 11:28
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Игорь Луценко
Вадим Денисенко
Все блоги »