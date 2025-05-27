Россияне обстреляли пожарную часть на Запорожье
В ночь на 27 мая в Запорожской области российские войска нанесли удар по одной из пожарно-спасательных частей
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Отмечается, что в результате обстрела повреждены здание части: выбиты окна и двери, повреждена внутренняя отделка. Также пострадала пожарная автоцистерна.
К счастью, личный состав подразделения при обстреле находился в укрытии, потому обошлось без жертв.
Напомним, в течение 26 мая оккупанты нанесли 306 ударов по 15 населенным пунктам Запорожской области.
Ранее сообщалось, что в ночь на 27 мая армия РФ атаковала Украину 60-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям.
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