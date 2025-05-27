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27 травня 2025, 10:28

У Запоріжжі АЗС оштрафували на 170 тис. грн

27 травня 2025, 10:28
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фото: freepik.com
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У квітні 2025 року під час перевірки однієї з автозаправних станцій у м. Запоріжжя посадових осіб інспекції Державної екологічної інспекції (ДЕІ) до проведення перевірки не допустили, за що АЗС оштрафували

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на enkorr.

Як зазначається, минулого місяця під час перевірки однієї з АЗС у Запоріжжі зафіксували недопуск інспекторів-екологів до проведення перевірки.

За результатами цього порушення інспекція винесла постанову про штраф у розмірі 170 тис. грн, відповідно до п. 6 ч. 4 ст. 44 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції".

У відомстві наголошують, що перешкоджання виконанню законних повноважень контролюючого органу неприпустиме. Посилений контроль спрямований на захист прав споживачів і забезпечення екологічної безпеки.

Нагадаємо, у Запоріжжі судитимуть двох експосадовців ДСНС.

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