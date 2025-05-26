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26 травня 2025, 11:58

Схема з фіктивним працевлаштуванням: у Запоріжжі судитимуть двох експосадовців ДСНС

26 травня 2025, 11:58
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фото: ДБР
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Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо колишнього начальника пожежної частини у Запоріжжі та його знайомого, який формально працював рятувальником, але насправді не виконував службові обов’язки. Обвинувальний акт скерували до суду

Про це повідомляє Держбюро розслідувань, передає RegioNews.

У травні 2023 року житель Запоріжжя запропонував очільнику пожежної частини схему: офіційно працевлаштувати його до ДСНС, щоб уникнути мобілізації. Начальник підписав необхідні документи і чоловік отримав бронь та почав регулярно отримувати зарплату, не з’являючись на службу.

За рік на його рахунок надійшло понад 384 тис. грн, частину з яких він передав своєму покровителю.

Правоохоронці викрили схему. Обох фігурантів звільнили з ДСНС.

Ініціатор афери втратив бронь та був мобілізований. Збитки держбюджету повністю відшкодовані.

Обом фігурантам інкримінується заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191 КК України). Їм загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше в Харкові затримали директорку благодійної організації. Вона за 4700 доларів пропонувала військовослужбовцю допомогу в фіктивному отриманні діагнозу, що дозволив би визнати його непридатним до військової служби.

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