В Запорожской области будут судить экскомбрига, выплатившего собственной жене более 1 млн грн за фиктивное участие в боевых действиях

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Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении бывшего командира одной из бригад территориальной обороны и его трех подчиненных, которые помогли получить жене комбрига почти 1,2 млн грн дополнительного вознаграждения. Обвинительный акт направлен в суд

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По данным следствия, в 2023 году чиновник устроил свою жену в возглавляемую им бригаду на должность стрелка, чтобы организовать ей повышенные выплаты. Чтобы формально соблюсти закон, супруги даже развелись, однако находились в родстве.

Впоследствии комбриг привлек к сделке трех подчиненных, в том числе двух командиров подчиненных ему подразделений. Они составляли ложные документы о якобы участии женщины в боевых действиях на линии столкновения. Таким образом, в 2023-2024 годах она незаконно получила почти 1,2 мл грн дополнительного вознаграждения.

Бывший командир бригады, его жена обвиняются в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Запорожье будут судить супругов, которые за 60 тыс. грн помогало дезертирам.