У Запоріжжі судитимуть подружжя, яке за 60 тис. грн допомагало дезертирам

фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо адвоката та його дружини – працівниці правоохоронного органу, які допомагали військовослужбовцям дезертувати за гроші. Обвинувальний акт скерований до суду

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

За даними слідства, сімейна пара системно надавала комплексну "послугу" для військовослужбовців – "дезертирство під ключ". Жінка була працівником правоохоронних органів і мала доступ до закритої інформації щодо блокпостів та паролів.

Користуючись службовим посвідченням жінки, подружжя забирало військових на власному авто та забезпечувало їм безперешкодний проїзд до місць, де ті згодом переховувались від служби.

Послуги зловмисників коштували до 60 тис. грн з однієї особи.

Працівники ДБР у співпраці з СБУ затримали зловмисників під час отримання грошей від чергового втікача. Також були затримані троє дезертирів.

Нагадаємо, в Запорізькій області агент РФ вербував школярку для підпалу селищної ради.