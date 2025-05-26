На Запоріжжі в руках у дитини здетонував боєприпас
У Запорізькій області мінний підривач здетонував у руках 15-річного хлопця
Про це в Телеграмі повідомила поліція Запорізької області, передає RegioNews.
"24 травня у балці поблизу села Високогірне Запорізького району стався прикрий інцидент. 15-річний хлопець знайшов невідомий металевий предмет. Він узяв його в руки – і стався вибух", - йдеться в повідомленні.
За висновками вибухотехніків, здетонував мінний підривач.
Хлопця із чисельними травмами обох кінцівок госпіталізували до медзакладу.
Нагадаємо, на Запоріжжі російський FPV-дрон поцілив у авто Укрпошти.
Росіяни завдали 26 авіаударів по Запорізькій області: поранені 2 людини, зруйнована інфраструктураВсі новини »
26 травня 2025, 07:36Російський снаряд знищив будинок у Запорізькому районі: є постраждалі
26 травня 2025, 06:55Воїни ГУР розгромили поїзд окупантів на Запоріжжі
25 травня 2025, 16:37
23 травня 2025
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Історія одного із найодіозніших українських персонажів закінчилася несподівано, але водночас і очікувано
22 травня 2025
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
На війні, на жаль, не обійтись без втрат, але чи усі вони є необхідними?
19 травня 2025
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
У Стамбулі російська сторона так само імітувала перемовини, як російська армія імітує перемир'я
15 травня 2025
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Країна-агресор завжди готова використати карту "своїх" міст в Україні для зриву будь-яких перемовин. Та чи використає?
Навіть якщо орендуєш кімнату: як ВПО можуть отримати компенсацію за житло
26 травня 2025, 20:10На Полтавщині у ДТП загинув колишній голова ТЦК
26 травня 2025, 19:20На відомій полонині Закарпаття дозволили будувати вітряки
26 травня 2025, 19:03На Закарпатті тимчасово припиняє роботу один із пунктів пропуску
26 травня 2025, 18:44У Києві на території дитячого садочку знайшли боєприпас
26 травня 2025, 18:13Поліцейські встановлюють обставини ДТП в Одесі, в якій постраждала дитина
26 травня 2025, 17:59Плата за непридатність: на Дніпропетровщині судили лікарок ВЛК
26 травня 2025, 17:57На Волині прикордонники вдосконалювали навички виявлення фальшивих документів
26 травня 2025, 17:52Експерт розповів, як поводитися з воїном чи цивільним, які повернулися з полону
26 травня 2025, 17:09
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
Всі блоги »