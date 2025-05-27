10:27  27 мая
В Кропивницком из реки достали тело погибшего мужчины
05:05  27 мая
На Киевщине во двор частного дома упала российская крылатая ракета Х-101
04:10  27 мая
Ушел из жизни украинский депутат, который был в трех созывах ВР
UA | RU
UA | RU
27 мая 2025, 10:28

В Запорожье АЗС оштрафовали на 170 тыс. грн

27 мая 2025, 10:28
Читайте також українською мовою
фото: freepik.com
Читайте також
українською мовою

В апреле 2025 г. во время проверки одной из автозаправочных станций в г. Запорожья должностных лиц инспекции Государственной экологической инспекции (ГЭИ) к проведению проверки не допустили, за что АЗС оштрафовали

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на enkorr.

Как отмечается, в прошлом месяце во время проверки одной из АЗС в Запорожье был зафиксирован недопуск инспекторов-экологов к проведению проверки.

По результатам этого нарушения инспекция вынесла постановление о штрафе в размере 170 тысяч. грн, согласно п. 6 ч. 4 ст. 44 Закона Украины "О государственном рыночном надзоре и контроле непродовольственной продукции".

В ведомстве подчеркивают, что препятствование исполнению законных полномочий контролирующего органа недопустимо. Усиленный контроль направлен на защиту прав потребителей и обеспечение экологической безопасности.

Напомним, в Запорожье будут судить двух экс-чиновников ГСЧС.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Запорожская область Запорожье АЗС штраф
На Запорожье в руках у ребенка сдетонировал боеприпас
26 мая 2025, 18:35
Воины ГУР разгромили поезд окупантов на Запорожье
25 мая 2025, 16:37
В Запорожье волк сбежал из частного зоопарка и разгуливал по городу
19 мая 2025, 14:50
Все новости »
23 мая 2025
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
История одного из самых одиозных украинских персонажей закончилась неожиданно, но в то же время и ожидаемо
22 мая 2025
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
На войне, к сожалению, не обойтись без потерь, но все ли они необходимы?
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
15 мая 2025
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Страна-агрессор всегда готова использовать карту "своих" городов в Украине для срыва любых переговоров. Но использует ли?
Пытался уехать за границу с поддельным документом об исчезновении без вести отца: во Львовской области задержали киевлянина
27 мая 2025, 11:28
Пионы: королевские цветы для особых моментов
27 мая 2025, 11:21
В Днепре будут судить экс-руководительницу МСЭК, которая не задекларировала имущества более чем на 3 млн грн
27 мая 2025, 11:15
Смертельное ДТП во Львове: 22-летний водитель сбил пешехода
27 мая 2025, 11:13
На Запорожье FPV-дрон атаковал частный дом: пострадал подросток
27 мая 2025, 10:55
В Запорожской области будут судить экскомбрига, выплатившего собственной жене более 1 млн грн за фиктивное участие в боевых действиях
27 мая 2025, 10:52
В Кировоградской области мужчина незаконно наловил рыбы более чем на 500 тыс. грн
27 мая 2025, 10:42
Украину атаковали 60 вражеских БПЛА: как отработала ПВО
27 мая 2025, 10:35
В Кропивницком из реки достали тело погибшего мужчины
27 мая 2025, 10:27
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Игорь Луценко
Вадим Денисенко
Все блоги »