В Запорожье АЗС оштрафовали на 170 тыс. грн

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В апреле 2025 г. во время проверки одной из автозаправочных станций в г. Запорожья должностных лиц инспекции Государственной экологической инспекции (ГЭИ) к проведению проверки не допустили, за что АЗС оштрафовали

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на enkorr.

Как отмечается, в прошлом месяце во время проверки одной из АЗС в Запорожье был зафиксирован недопуск инспекторов-экологов к проведению проверки.

По результатам этого нарушения инспекция вынесла постановление о штрафе в размере 170 тысяч. грн, согласно п. 6 ч. 4 ст. 44 Закона Украины "О государственном рыночном надзоре и контроле непродовольственной продукции".

В ведомстве подчеркивают, что препятствование исполнению законных полномочий контролирующего органа недопустимо. Усиленный контроль направлен на защиту прав потребителей и обеспечение экологической безопасности.

Напомним, в Запорожье будут судить двух экс-чиновников ГСЧС.