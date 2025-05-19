У Запоріжжі вовк утік із приватного зоопарку та розгулював містом

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Інцидент стався днями в Хортицькому районі Запоріжжя. На вулицях міста хижака помітили місцеві жителі. Тварину повернули до приватного зоопарку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Запорізькій області.

Виявилося, що хижа тварина втікла з приватної території, перестрибнувши через огорожу. Патрульні поліцейські виявили місцезнаходження вовка та чекали прибуття власниці. Жінка забрала хижака до місця постійного утримання. Виявилося, що вовк живе у приватному вольєрі вже 11 років.

"У його власниці наявні всі необхідні дозвільні документи на утримання дикої тварини", — йдеться у повідомленні.

На щастя, ні тварина, ні містяни не постраждали.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині прикордонники врятували пораненого червонокнижного орлана-білохвоста.