Росіяни завдали 26 авіаударів по Запорізькій області: поранені 2 людини, зруйнована інфраструктура
Вчора, 25 травня, російські окупанти завдали 419 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак поранення дістали двоє мирних мешканців, пошкоджена цивільна інфраструктура
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За оперативними даними, за добу окупанти пошкодили щонайменше пʼять приватних будинків, автівок та об'єктів інфраструктури.
"60-річна жінка та 52-річний чоловік постраждали внаслідок ворожого обстрілу Запорізького району", – йдеться в повідомленні.
Іван Федоров додав, що вчора російські війська здійснили:
- 26 авіаційних ударів по Камʼянському, Малим Щербакам, Гуляйполю, Малій Токмачці та Малинівці.
- 253 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Приморське, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.
- Шість обстрілів із РСЗВ накрили Юрківку, Новодарівку та Новоданилівку.
- 134 артобстріли завдали окупанти по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
Нагадаємо, вночі російський снаряд знищив будинок у селі Юрківка Запорізького району. Внаслідок ворожих ударів поранення дістали двоє цивільних.
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