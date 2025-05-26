Россияне нанесли 26 авиаударов по Запорожской области: ранены 2 человека, разрушена инфраструктура
Вчера, 25 мая, российские оккупанты нанесли 419 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак ранения получили двое мирных жителей, повреждена гражданская инфраструктура
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По оперативным данным, за сутки оккупанты повредили по меньшей мере пять частных домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.
"60-летняя женщина и 52-летний мужчина пострадали в результате вражеских обстрелов Запорожского района", – говорится в сообщении.
Напомним, ночью российский снаряд уничтожил здание в селе Юрковка Запорожского района. В результате вражеских ударов ранения получили двое гражданских.
Военные моряки уничтожили 7 российских ударных БпЛАВсе новости »
26 мая 2025, 07:25Враг вторую ночь подряд атакует Хмельнитчину: есть повреждения
26 мая 2025, 07:22Артобстрел на Сумщине: погиб местный житель, еще один ранен
26 мая 2025, 07:03
23 мая 2025
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
История одного из самых одиозных украинских персонажей закончилась неожиданно, но в то же время и ожидаемо
22 мая 2025
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
На войне, к сожалению, не обойтись без потерь, но все ли они необходимы?
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
15 мая 2025
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Страна-агрессор всегда готова использовать карту "своих" городов в Украине для срыва любых переговоров. Но использует ли?
Атака на Николаев: в ОВА рассказали о состоянии потерпевших
26 мая 2025, 10:40Смертельная авария на Черкащине: водитель въехал в дерево и погиб
26 мая 2025, 10:33На Волыни мужчину приговорили к трем годам за уклонение от мобилизации
26 мая 2025, 10:24Последствия атаки на Хмельнитчину: повреждены четыре предприятия и 18 домов
26 мая 2025, 10:23Украина отстает от РФ: крупный бизнес должен включиться в дроновую войну
26 мая 2025, 10:20В центре Киева загорелась многоэтажка: фото
26 мая 2025, 09:57Ночная атака на Киев: поврежден жилой дом и гаражи
26 мая 2025, 09:42В Черкасской области зенитчики уничтожили 25 российских дронов
26 мая 2025, 09:35Из-за российских обстрелов пострадали 6 жителей Донецкой области
26 мая 2025, 09:15В Виннице горит здание ТЦК: на месте работают пожарные
26 мая 2025, 09:12
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
Все блоги »