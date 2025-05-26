Ворог другу ніч поспіль атакує Хмельниччину: є пошкодження
Другу ніч поспіль ворог завдає ударів по Хмельниччині. У понеділок, 26 травня, знову відбулася комбінована ворожа атака
Про це повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, передає RegioNews.
За попередніми даними, серед цивільного населення постраждалих немає. Однак зафіксовані пошкодження приватних домогосподарств та підприємств.
"Усі деталі повідомимо пізніше", – зазначив Тюрін.
Нагадаємо, в ніч на 25 травня Хмельницька область зазнала ракетного обстрілу з боку Росії. Внаслідок атаки загинули четверо цивільних, п'ятеро отримали поранення. Пошкоджено житлову та соціальну інфраструктуру.
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