Військові моряки знищили 7 російських ударних БпЛА
Сьогодні вночі, 26 травня, під час чергової повітряної атаки Росії військові моряки збили сім ворожих дронів-камікадзе типу "Shahed-136"
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.
"Військово-Морські Сили Збройних Сил України разом із підрозділами інших складових Сил оборони продовжують знищувати ворога на землі, в морі і повітрі!", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні вранці жодного російського ракетоносія в Чорному не зафіксовано. В Азовському морі ворожі кораблі також відсутні.
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