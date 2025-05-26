Військові моряки знищили 7 російських ударних БпЛА

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Сьогодні вночі, 26 травня, під час чергової повітряної атаки Росії військові моряки збили сім ворожих дронів-камікадзе типу "Shahed-136"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

"Військово-Морські Сили Збройних Сил України разом із підрозділами інших складових Сил оборони продовжують знищувати ворога на землі, в морі і повітрі!", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вранці жодного російського ракетоносія в Чорному не зафіксовано. В Азовському морі ворожі кораблі також відсутні.