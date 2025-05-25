Воины ГУР разгромили поезд окупантов на Запорожье

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Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.

Отмечается, что боевая операция прошла в субботу, 24 мая. Прицельные удары по объекту оккупационной логистики прямо во время движения нанесли на железнодорожном участке Верхний Токмак-Молочанск-Федоровка.

Мастера ударных беспилотников выследили и атаковали эшелон, перевозивший горючее для врага. По меньшей мере, три цистерны были уничтожены.

В результате операции железнодорожные поставки российских войск на временно оккупированных территориях Запорожской области и Крыма серьезно нарушены, говорят в ГУР.

Напомним, недавно пограничники показали удачную охоту на россиян возле Волчанска.