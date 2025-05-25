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25 мая 2025, 16:37

Воины ГУР разгромили поезд окупантов на Запорожье

25 мая 2025, 16:37
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фото: скриншот с видео
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Украинские ударные беспилотники разбили российский грузовой поезд, перевозивший горючее на временно оккупированной территории Запорожской области

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.

Отмечается, что боевая операция прошла в субботу, 24 мая. Прицельные удары по объекту оккупационной логистики прямо во время движения нанесли на железнодорожном участке Верхний Токмак-Молочанск-Федоровка.

Мастера ударных беспилотников выследили и атаковали эшелон, перевозивший горючее для врага. По меньшей мере, три цистерны были уничтожены.

В результате операции железнодорожные поставки российских войск на временно оккупированных территориях Запорожской области и Крыма серьезно нарушены, говорят в ГУР.

Напомним, недавно пограничники показали удачную охоту на россиян возле Волчанска.

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