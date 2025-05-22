Мінус чотири "кадирівця": на Херсонщині вибухнув автомобіль з офіцерами "Ахмату", – ГУР

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На тимчасово окупованій території Херсонської області, між Скадовськом та Антонівкою, підірвався автомобіль, всередині якого перебували "кадирівці" із "зірочками"

Про це передає RegioNews із посиланням на Головного управління розвідки Міноборони України.

Подія сталась ще 20 травня. Всередині УАЗ Patriot перебували четверо офіцерів російських окупаційних сил із так званого підрозділу "Ахмат". Внаслідок вибуху жоден з окупантів не вижив.

"Після першого вибуху машини з"кадирівцями" було чутно повторний гуркіт – здетонував боєкомплект, який перевозили загарбники", – додає ГУР.

Нагадаємо, раніше бійці ГУР показали, як знищили техніку, артилерію та ліквідували понад 100 окупантів.