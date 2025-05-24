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24 травня 2025, 10:43

У ГУР зафіксували понад 150 випадків страт українських військових у полоні росіян

24 травня 2025, 10:43
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фото: з відкритих джерел
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Кількість страт українських бійців на полі бою зростає. Нині зафіксовано понад 150 таких випадків

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони, інформує RegioNews.

У багатьох випадках зафіксовані прямі накази вбивати полонених. Ці злочини – не поодинокі випадки, а складова цілеспрямованої політики з боку керівництва держави-агресора – Росії.

"Цю тенденцію підтверджує і Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування ситуації в Україні. У своїй доповіді від 19 березня 2025 року комісією зафіксовано зростання кількості випадків, коли російські військові цілеспрямовано вбивали або калічили українських бійців, які здалися або намагалися здатися в полон", – йдеться у повідомленні.

"Кілька російських дезертирів підтвердили, що отримували наказ не брати полонених, а вбивати їх. Один із них навів слова заступника командира бригади: "Полонені не потрібні – розстрілюйте на місці", – йдеться в документі.

Спеціальний доповідач ООН з питань позасудових страт доктор Морріс Тідбол-Бінц в ефірі CNN чітко окреслив відповідальних за ці дії.

"Вони б не відбувалися з такою кількістю та частотою без наказу – або, принаймні, згоди – від найвищого військового командування, що в Росії означає посаду президента", – сказав він.

У ГУР нагадують – за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.

Нагадаємо, раніше у CNN отримали перехоплення, де російський командир наказує розстріляти українських полонених: "візьміть командира в полон, інших нах*й".

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