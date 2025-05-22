В Оріхові російський дрон атакував жінку, яка йшла вулицею
Ввечері російські війська вдарили безпілотником по прифронтовому місту Оріхів Пологівського району. Внаслідок ворожої атаки постраждала цивільна жінка
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Відомо, що окупанти поцілили безпілотником по 69-річній місцевій мешканці.
"Росіяни атакували fpv-дроном, коли жінка йшла по вулиці. Пораненій надана вся необхідна допомога", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні російські війська атакували безпілотником 47-річного чоловіка в Гуляйполі на Запоріжжі.
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