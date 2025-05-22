19:22  22 травня
В Ужгороді чоловік після візиту до ТЦК потрапив у реанімацію: з'явилося відео
09:43  22 травня
На Полтавщині 28-річний чоловік постане перед судом за жорстоке вбивство дитини
12:01  22 травня
На Тернопільщині перекинулась маршрутка з пасажирами: є постраждалі
UA | RU
UA | RU
22 травня 2025, 21:55

В Оріхові російський дрон атакував жінку, яка йшла вулицею

22 травня 2025, 21:55
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Ввечері російські війська вдарили безпілотником по прифронтовому місту Оріхів Пологівського району. Внаслідок ворожої атаки постраждала цивільна жінка

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Відомо, що окупанти поцілили безпілотником по 69-річній місцевій мешканці.

"Росіяни атакували fpv-дроном, коли жінка йшла по вулиці. Пораненій надана вся необхідна допомога", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні російські війська атакували безпілотником 47-річного чоловіка в Гуляйполі на Запоріжжі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
дрон Запорізька область БПЛА атака постраждала Оріхів Федоров Іван Сергійович
Окупанти накрили з артилерії село на Херсонщині: поранений цивільний
22 травня 2025, 18:45
Росіяни обстріляли з артилерії село на Запоріжжі: важко поранений чоловік
22 травня 2025, 13:04
Масовані атаки на Запорізьку область: майже 500 ударів за добу, є поранені
22 травня 2025, 07:40
Всі новини »
22 травня 2025
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
На війні, на жаль, не обійтись без втрат, але чи усі вони є необхідними?
19 травня 2025
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
У Стамбулі російська сторона так само імітувала перемовини, як російська армія імітує перемир'я
15 травня 2025
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Країна-агресор завжди готова використати карту "своїх" міст в Україні для зриву будь-яких перемовин. Та чи використає?
13 травня 2025
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
Щодня, на передовій, українські воїни стоять на захисті нашої землі. Та війна – це не лише бої та перемоги, а й втрати. За кожним полеглим героєм стоїть не лише його подвиг, а й родина, яка чекає на м...
В Україні різко подорожчали яблука: скільки коштує кілограм
22 травня 2025, 21:47
"Я патріот своєї країни": скандальна блогерка з Дніпра Алхім відреагувала на кримінальні справи проти неї
22 травня 2025, 21:25
Сухопутні війська ЗСУ збили 225 російських дронів
22 травня 2025, 21:15
На Сумщині жінка майже пів року отримувала пенсію мертвого сусіда
22 травня 2025, 20:55
На Херсонщині через російські обстріли постраждав чоловік
22 травня 2025, 20:40
На Сумщині вводіять важливі зміни через постійні російські обстріли
22 травня 2025, 20:32
Розкрадання у психоневрологічному інтернаті: на Кіровоградщині судитимуть директора медзакладу
22 травня 2025, 20:15
СБУ затримала підпалювачів, які на замовлення РФ "полювали" на об’єкти Укрзалізниці: серед них — 13-річний підліток
22 травня 2025, 20:05
Обміну 1000 на 1000 бути: Україна вже передала Кремлю списки полонених
22 травня 2025, 19:55
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
Всі публікації »
Валерій Чалий
Тетяна Даниленко
Максим Жорін
Всі блоги »