В Орехове российский дрон атаковал женщину, которая шла по улице
Вечером российские войска ударили беспилотником по прифронтовому городу Орехов Пологовского района. В результате вражеской атаки пострадала гражданская женщина
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
Известно, что оккупанты ударили беспилотником по 69-летней местной жительнице.
"Россияне атаковали fpv-дроном, когда женщина шла по улице. Раненой оказана вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня российские войска атаковали беспилотником 47-летнего мужчину в Гуляйполе в Запорожье.
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