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22 травня 2025, 07:40

Масовані атаки на Запорізьку область: майже 500 ударів за добу, є поранені

22 травня 2025, 07:40
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фото: Запорізька ОВА
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Упродовж минулої доби окупанти завдали 495 ударів по 13 прифронтових населених пунктах Запорізької області

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок ворожих атак по Василівському району постраждали троє людей: 55-річна жінка та двоє чоловіків віком 50 років.

Ворог здійснив 6 авіаційних ударів по Гуляйполю, Новоандріївці, Червоному та Новодарівці. Окрім того:

  • 303 БпЛА різної модифікації, здебільшого fpv-дрони, атакували Марʼївку, Магдалинівку, Приморське, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.
  • 5 обстрілів із РСЗВ накрили Степногірськ, Гуляйполе, Новодарівку та Новоданилівку.
  • 181 артудар завдано по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Надійшло 15 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та приміщень фермерського господарства.

Нагадаємо, росіяни увечері 21 травня атакували дроном житловий будинок у Приморському Запорізької області. Поранення отримав 50-річний чоловік.

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