Росіяни обстріляли з артилерії село на Запоріжжі: важко поранений чоловік
В четвер, 22 травня, російські окупанти атакували артилерією село Приморське Василівського району
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Внаслідок ворожого обстрілу отримав поранення 59-річний чоловік, який порався на подвір'ї власного будинку.
Постраждалого госпіталізували у важкому стані. Він отримує всю необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо, впродовж минулої доби окупанти завдали 495 ударів по 13 прифронтових населених пунктах Запорізької області.
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