Окупанти накрили з артилерії село на Херсонщині: поранений цивільний
Сьогодні окупаційні війська РФ вдарили з артилерії по селу Осокорівка Бериславського району. Через ворожу атаку постраждав місцевий житель
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.
За наявними даними, російські загарбники атакували Осокорівку з артилерії близько 11:00.
"Через ворожий обстріл 26-річний чоловік, який перебував на вулиці, дістав вибухову травму та уламкові поранення ноги", — йдеться у повідомленні.
Наразі потерпілий перебуває під наглядом медиків.
Нагадаємо, вдень 22 травня російські загарбники завдали удару по Бериславу на Херсонщині. Внаслідок артобстрілу загинули двоє мирних жителів.
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