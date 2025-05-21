У Запорізькій області російський дрон поцілив у будинок
Росіяни вчергове атакували Запорізьку область. Внаслідок удару постраждала людина
Про це повідомив голова ОВА, передає RegioNews.
За словами Івана Федорова, росіяни увечері 21 травня атакували дроном житловий будинок у Приморському. Поранення внаслідок атаки ворога отримав 50-річний чоловік. Зараз він отримує необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо, що 20 травня росіяни атакували Сумську область. Внаслідок ворожого удару загинув 33-річний цивільний чоловік.
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