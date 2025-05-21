В Запорожской области российский дрон попал в дом
Россияне в очередной раз атаковали Запорожскую область. В результате удара пострадал человек
Об этом сообщил глава ОВА, передает RegioNews.
По словам Ивана Федорова, россияне вечером 21 мая атаковали дроном жилой дом в Приморском. Ранение в результате атаки врага получил 50-летний мужчина. Сейчас он получает необходимую медицинскую помощь.
Напомним, что 20 мая россияне атаковали Сумскую область. В результате вражеского удара погиб 33-летний гражданский мужчина.
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