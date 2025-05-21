Росіяни вдарили авіабомбою по багатоквартирному будинку на Харківщині: є постраждали
В середу, 21 травня, російські військові обстріляли селище Куп’янськ-Вузловий у Харківській області
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Внаслідок влучання авіабомби пошкоджений під’їзд триповерхового будинку, руйнувань зазнали також сусідні багатоквартирні будинки та приватний сектор. Постраждали дві жінки 70 та 66 років.
Правоохоронці встановлюють всіх постраждалих громадян, а також документують наслідки ворожого авіаудару.
Нагадаємо, минулої доби під масованими обстрілами РФ перебували Харківський, Куп’янський, Ізюмський та Богодухівський райони. Проти цивільних окупанти застосовували КАБи, РСЗВ та артилерію. Поранення дістали восьмеро людей.
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