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14 травня 2025, 14:23

На Запоріжжі агент РФ вербував школярку для підпалу селищної ради

14 травня 2025, 14:23
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фото: Національна поліція
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У Запорізькій області учениця 9 класу вчасно звернулася до поліції після того, як невідомий у месенджері запропонував їй підпалити адмінбудівлю

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Як розповіла правоохоронцям школярка, незнайомець не приховував намірів — одразу запропонував їй вчинити підпал селищної ради або іншого об'єкта інфраструктури.

Дівчина не стала ігнорувати загрозу і одразу повідомила про підозріле повідомлення інспектору сектору освітньої безпеки.

Керівники поліції Сергій Бичін та Наталія Солод зустрілися з дівчиною, вручили подяки та подарунки, а також подякували її матері за належне виховання.

"Цей випадок вкотре підтверджує, що зловмисники активно шукають легкі мішені в інтернеті, намагаючись втягнути неповнолітніх у злочинну діяльність, ймовірно, в інтересах ворожих спецслужб", — зазначив полковник Бичін.

Поліція наголошує, в умовах війни особливо важливо бути пильними і пам'ятати, що ворог намагається використовувати будь-які засоби для дестабілізації ситуації всередині країни.

Нагадаємо, в кінці квітня на Рівненщині правоохоронці відзначили 15-річну ученицю, яка не погодилася на співпрацю з російськими спецслужбами.

Раніше на Тернопільщині росіяни намагались завербувати 14-річного школяра. Він повідомив про це шкільного офіцера.

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