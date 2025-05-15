Запорізька область під масованим вогнем: за добу – 500 атак
Протягом минулої доби російські війська здійснили близько 500 атак по населених пунктах Запорізької області, використовуючи авіацію, артилерію, РСЗВ та безпілотники
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, війська РФ здійснили 8 авіаційних ударів по Степногірську, Кам'янському, Гуляйполю, Червоному та Зеленому Гаю. Окрім того:
- 283 БпЛА різної модифікації атакували Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.
- 5 обстрілів із РСЗВ накрили Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки та Малу Токмачку.
- 204 артобстріли завдано по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
Надійшло 9 повідомлень про пошкодження квартир, нежитлових будівель та автомобілів. Мирні мешканці не постраждали, наголосив Федоров.
Нагадаємо, на Запоріжжі агент РФ вербував школярку для підпалу селищної ради.
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