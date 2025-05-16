Війська РФ завдали понад 20 авіаударів по Запорізькій області: є руйнування
Минулої доби російські окупанти завдали 402 удари по 12 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Надійшло 6 повідомлень про пошкодження квартир, будинків та господарських споруд. Мирні мешканці не постраждали", – йдеться в повідомленні.
Іван Федоров додав, що вчора війська РФ здійснили:
- 23 авіаційні удари по Новояковлівці, Залізничному, Малих Щербаках, Червоному та Темирівці.
- 221 БпЛА різної модифікації атакував Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.
- Три обстріли із РСЗВ накрили Кам'янське.
- 155 артобстрілів завдали окупанти по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
Нагадаємо, понад 12 годин знадобилось надзвичайникам, аби ліквідувати масштабну пожежу, що виникла внаслідок ворожого удару по об'єкту цивільної інфраструктури на Сумщині. Триває розбір завалів.
Росіяни вдарили по Дніпропетровщині артилерією та дронами: пошкоджені будинки, загинула жінкаВсі новини »
15 травня 2025, 20:20Масштабна пожежа на Сумщині: вогнеборці понад 12 годин гасили займання
15 травня 2025, 19:39На Харківщині через російські обстріли закрили лікарню
15 травня 2025, 12:59
15 травня 2025
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Країна-агресор завжди готова використати карту "своїх" міст в Україні для зриву будь-яких перемовин. Та чи використає?
13 травня 2025
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
Щодня, на передовій, українські воїни стоять на захисті нашої землі. Та війна – це не лише бої та перемоги, а й втрати. За кожним полеглим героєм стоїть не лише його подвиг, а й родина, яка чекає на м...
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
Військові моряки знищили російський "шахед"
16 травня 2025, 08:25Обстріли Херсонщини: росіяни вбили цивільного, є поранений
16 травня 2025, 07:55Під час відбиття російської атаки ЗСУ втратили винищувач F-16: пілот катапультувався
16 травня 2025, 07:35У ВМС повідомили, чи є загроза ударів ракетами "Калібр" із моря
16 травня 2025, 07:00Бійці ГУР показали, як ліквідували техніку, артилерію та понад 100 окупантів
16 травня 2025, 06:40За тиждень у Харкові народилося понад 50 немовлят
16 травня 2025, 06:00Закарпатський скарб: правоохоронці запобігли продажу унікальних кельтських артефактів
16 травня 2025, 05:05Трагедія на Буковині: з колодязя дістали тіло людини
16 травня 2025, 04:10Гурт Ziferblat розповів, чим здивує на фіналі Євробачення 2025
16 травня 2025, 03:50
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв