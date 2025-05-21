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В Запорожье будут судить супружескую пару, которая за 60 тыс. грн помогала дезертирам
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21 мая 2025, 13:11

В Запорожье будут судить супружескую пару, которая за 60 тыс. грн помогала дезертирам

21 мая 2025, 13:11
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фото: ГБР
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Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении адвоката и его жены – работницы правоохранительного органа, которые помогали военнослужащим дезертировать за деньги Обвинительный акт направлен в суд.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По данным следствия, семейная пара системно предоставляла комплексную "услугу" для военнослужащих – "дезертирство под ключ". Женщина была сотрудником правоохранительных органов и имела доступ к закрытой информации о блокпостах и паролях.

Пользуясь служебным удостоверением женщины, супруги забирали военных на собственном авто и обеспечивали им беспрепятственный проезд в места, где впоследствии скрывались от службы.

Услуги злоумышленников стоили до 60 тыс. грн с одного человека.

Сотрудники ГБР в сотрудничестве с СБУ задержали злоумышленников во время получения денег от очередного беглеца. Также были задержаны три дезертира.

Напомним, в Запорожской области агент РФ вербовал школьницу для поджога поселкового совета.

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