Росіяни атакували Запорізьку область: пряме влучання в п'ятиповерхівку
У Запорізькій ОВА показали наслідки атаки окупантів. Атака ворога пошкодила житлові будинки
Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.
За словами Івана Федорова, росіяни атакували Степногірськ. Окупанти скинули на селище щонайменше дев'ять керованих авіабомб. Внаслідок атаки ворога пошкоджені житлові багатоквартирні та приватні будинки. Також внаслідок прямого влучання в п'ятиповерхівку повністю зруйновано під'їзд.
На щастя, ніхто з людей не постраждав.
Нагадаємо, 18 травня росіяни також вчергове обстріляли з артилерії та дронами Дніпропетровщину. Внаслідок атаки ворога пошкоджені будинки. Також спалажнули пожежі.
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