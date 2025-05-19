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19 травня 2025, 12:43

Росіяни вдарили по Краматорську: є постраждалі

19 травня 2025, 12:43
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фото: МВА
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У понеділок, 19 травня, російська армія обстріляла Краматорськ Донецької області

Про це повідомив очільник Краматорської МВА Олександр Гончаренко, передає RegioNews.

Окупанти поцілили по приватному сектору. За попередньою інформацією, є постраждалі.

"Встановлюємо наслідки російського обстрілу, працюють всі відповідні служби", – зазначив посадовець.

Нагадаємо, 19 травня російські військові вдарили БпЛА типу "Молнія" по Київському району Харкова.

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війна обстріли Краматорськ Донецька область постраждалі
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