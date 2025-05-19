Россияне атаковали Запорожскую область: прямое попадание в пятиэтажку
В Запорожской ОВА показали последствия атаки оккупантов. Атака врага повредила жилые дома
Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.
По словам Ивана Федорова, россияне атаковали Степногорск. Оккупанты сбросили на поселок по меньшей мере девять управляемых авиабомб. В результате атаки врага повреждены жилые многоквартирные и частные дома. Также в результате прямого попадания в пятиэтажку полностью разрушен подъезд.
К счастью, никто из людей не пострадал.
Напомним, 18 мая россияне также в очередной раз обстреляли из артиллерии и дронами Днепропетровщину. В результате атаки врага повреждены дома. Также вспыхнули пожары.
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