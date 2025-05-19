Фото: ОВА

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Ивана Федорова, россияне атаковали Степногорск. Оккупанты сбросили на поселок по меньшей мере девять управляемых авиабомб. В результате атаки врага повреждены жилые многоквартирные и частные дома. Также в результате прямого попадания в пятиэтажку полностью разрушен подъезд.

К счастью, никто из людей не пострадал.

Напомним, 18 мая россияне также в очередной раз обстреляли из артиллерии и дронами Днепропетровщину. В результате атаки врага повреждены дома. Также вспыхнули пожары.