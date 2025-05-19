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19 травня 2025, 16:55

На Донеччині через атаку росіян подружня пара опинилась під завалами

19 травня 2025, 16:55
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Ілюстративне фото
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Вночі російські окупанти атакували селище на Донеччині. Внаслідок атаки ворога будинок знищено вщент, люди опинились під завалами

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Вночі росіяни завдали удару по Іллінівці (Донецька область). Під завалами будинку опинились двоє людей. Також ще три оселі було зруйновано внаслідок атаки ворога.

Рятувальники дістали з-під завалів 50-річну жінку та 48-річного чоловіка. Наразі аварійно-рятувальні роботи вже завершені.

Раніше в соцмережах повідомляли, що чоловік і жінка, яких врятували з-під завалів, — це подружня пара. Також у мережі казали про те, що будинок знищений практично вщент.

Коли вже було світліше на вулиці, господарі зруйнованого будинку пішли шукати свого собаку. На щастя, тваринка вижила і їм вдалось дістати улюбленця з-під завалів.

Нагадаємо, що 17 травня росіяни обстріляли Херсонську область. Повідомлялось про те, що 8 місцевих жителів отримали поранення. Зокрема, ворог пошкодив житлові будинки.

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