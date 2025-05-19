Росіяни атакували ферму на Херсонщині: постраждав працівник
У понеділок, 19 травня, близько 10:30 російські війська атакували з дрона фермерське господарство у Костирці Херсонської області
Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА, передає RegioNews.
Через скидання вибухівки з дрона постраждав 27-річний працівник. Він дістав вибухову травму та уламкові поранення ніг.
Чоловік перебуває під наглядом лікарів. Його стан оцінюють як середньої тяжкості.
Нагадаємо, впродовж 18 травня російські окупанти обстріляли понад 30 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів двоє мирних жителів загинули, постраждали шестеро людей.
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