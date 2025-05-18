У Полтаві біля парку в черевику знайшли бойову гранату

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Інцидент стався у суботу, 17 травня, на вулиці Нижньомлинській поблизу парку "Перемога". Правоохоронці встановлюють походження боєприпасу

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Полтавській області, передає RegioNews.

За наявними даними, неподалік парку місцеві мешканці виявили предмет, схожий на гранату. Він лежав у черевику, залишеному біля ставка. Вибухотехніки вилучили боєприпас та направили на експертне дослідження.

Поліція встановлює особу, яка залишила небезпечний предмет у громадському місці. Наразі триває слідство.

Як повідомляє видання "Полтавщина", минулої суботи біля озер на Співочому полі містяни проводили суботник та прибрали територію навколо. На березі неподалік водойми вони й знайшли тактичні штани та взуття. В одному з берців лежала бойова граната.

Нагадаємо, 28 квітня на Миколаївщині чоловік підірвав гранатою чотирьох поліцейських. Від отриманих травм 21-річний сержант поліції загинув, їнших госпіталізували.