У Запоріжжі третій день поспіль чистять від мазуту річку

фото: Укрінформ

У Запоріжжі тривають роботи з розчистки річки Мокра, яка була забруднена мазутом

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укрінформ.

У четвер, 15 травня, із 7 год. на місці, де був виявлений мазут, працює техніка комунальних підприємств міста, а також залучені фахівці підприємства "Мотор Січ".

Відеоролик із забрудненням русла річки Мокра Московка у місті Запоріжжя густою темною речовиною, яка вкрила поверхню води щільною плівкою було оприлюднено в соцмережах 11 травня.

Фахівці попередньо підтвердили забруднення річки Мокра Московка невстановленою речовиною на орієнтовній площі понад 800 кв.м.

Мокра (до 25 січня 2025 року — Мокра Московка) — річка в Україні, ліва притока Дніпра (басейн Чорного моря). Розташована в межах Запорізького району Запорізької області та обласного центру. Довжина 62 км, площа водозбору 457 км².

Нагадаємо, СБУ викрили екскерівників Запоріжжяобленерго на розтраті коштів.