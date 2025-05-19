Росіяни понад 400 разів обстріляли Запорізьку область: пошкоджені автівки
Вчора, 18 травня, російські окупанти завдали 421 удар по 11 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак пошкоджені цивільні авто
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Надійшло 2 повідомлення про пошкодження автівок. Мирні жителі не постраждали", – йдеться в повідомленні.
Іван Федоров додав, що вчора російські війська здійснили:
- Шість авіаційних обстрілів по Гуляйполю та Новоандріївці.
- 208 БпЛА різної модифікації атакували Кушугум, Лобкове, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку та Роботине.
- Шість обстрілів із РСЗВ накрили Кам'янське, Гуляйполе, Малу Токмачку та Новоданилівку.
- 201 артилерійський удар завдали окупанти по території Лобкового, Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
Нагадаємо, сьогодні вночі на Дніпропетровщині зенітники збили п'ять російських безпілотників.
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