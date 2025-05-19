На Дніпропетровщині зенітники збили 5 російських безпілотників

фото: Сергій Лисак

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

"Вночі оборонці неба збили над Дніпропетровщиною 5 БпЛА", — йдеться у повідомленні.

Сергій Лисак додав, що ворог продовжував терор Нікопольщини. Окупанти застосовувавали FPV-дрони по Мирівській та Марганецькій громадах. На щастя, скрізь минулося без загиблих і постраждалих.

Окрім того, через вчорашню атаку на Грушівську громаду Криворізького району пошкоджені сім приватних будинків, два авто, мотоблок і мопед. Також понівечені лінія електропередач і газогін.

Нагадаємо, ввечері 18 травня російська армія атакувала з артилерії житлові квартали Херсона. Внаслідок обстрілів загинула пенсіонерка, поранені троє містян.