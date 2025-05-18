Російські війська скинули ФАБ на Купʼянськ: зруйновані будинки, є поранені
Сьогодні вранці, 18 травня, російські війська атакували Купʼянськ з авіації. Внаслідок ворожого удару постраждали троє мирних жителів
Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає RegioNews.
За матеріалами слідства, близько 09:30 окупанти вдарили по Купʼянську авіабомбою "ФАБ-500" з УМПК. Боєприпас влучилив у дорогу. Через авіаційний удар пошкоджені приватні житлові будинки та господарчі приміщення.
"55-річний чоловік дістав вибухове поранення. Дві жінки віком 75 та 55 років отримали гострий шок", – йдеться у повідомленні.
За фактом вчинення воєнного злочину правоохоронці проводять досудове розслідування.
Нагадаємо, напередодні РФ завдала дарів по Куп’янську та Куп’янському району Харківської області. Через обстріли четверо людей зазнали поранень.