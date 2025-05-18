Російські війська скинули ФАБ на Купʼянськ: зруйновані будинки, є поранені

фото: Харківська обласна прокуратура

Сьогодні вранці, 18 травня, російські війська атакували Купʼянськ з авіації. Внаслідок ворожого удару постраждали троє мирних жителів

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, близько 09:30 окупанти вдарили по Купʼянську авіабомбою "ФАБ-500" з УМПК. Боєприпас влучилив у дорогу. Через авіаційний удар пошкоджені приватні житлові будинки та господарчі приміщення.

"55-річний чоловік дістав вибухове поранення. Дві жінки віком 75 та 55 років отримали гострий шок", – йдеться у повідомленні.

За фактом вчинення воєнного злочину правоохоронці проводять досудове розслідування.

Нагадаємо, напередодні РФ завдала дарів по Куп’янську та Куп’янському району Харківської області. Через обстріли четверо людей зазнали поранень.