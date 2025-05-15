В Україні – різке зростання захворюваності на кір: де найбільше хворих

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Про це повідомляє Центр громадського здоров'я, передає RegioNews.

За перший квартал 2025 року в країні зареєстровано 472 випадки кору. Це в 20,5 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Найбільше хворих виявлено у Закарпатській, Чернівецькій та Одеській областях. У Чернівецькій та Одеській — по одному летальному випадку серед дітей віком 10 років і 9 місяців відповідно. Обидві дитини мали важкі супутні захворювання, які ускладнили перебіг хвороби.

У МОЗ наголошують, що спалахи кору в Україні — циклічні й відбуваються в середньому кожні 5-6 років. Головний спосіб запобігти таким спалахам — охоплення профілактичними щепленнями на рівні 95%.

Кір: що відомо про захворювання

Кір — одне з найзаразніших інфекційних захворювань: 9 із 10 невакцинованих людей ризикують захворіти після контакту із хворим. Найбільш вразливі до інфекції діти, які не мають щеплень.

Період від інфікування до появи симптомів становить 10–12 днів.

Серед ускладнень кору:

запалення легенів (пневмонія);

вушна інфекція (отит);

запалення мозку (енцефаліт);

інші серйозні ускладнення;

смерть.

Специфічного лікування від кору не існує. Щоб уберегтися від кору, держава забезпечує всіх дітей комплексною вакциною, яка захищає одночасно від кору, паротиту і краснухи (КПК).

За Національним календарем профілактичних щеплень, кожна дитина має отримати дві дози вакцини КПК — у 12 місяців та в 6 років. Щеплення — безкоштовні.

Нагадаємо, у Пирятинській територіальній громаді Полтавської області зафіксовано спалах кору.

Раніше повідомлялося, що цьогоріч на Буковині через ускладнення від кору померла 10-річна дитина, яка не була щеплена.