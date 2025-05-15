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15 травня 2025, 15:24

В Україні – різке зростання захворюваності на кір: де найбільше хворих

15 травня 2025, 15:24
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фото: Depositphotos
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Епідеміологічна ситуація щодо захворюваності на кір в Україні загострюється

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я, передає RegioNews.

За перший квартал 2025 року в країні зареєстровано 472 випадки кору. Це в 20,5 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Найбільше хворих виявлено у Закарпатській, Чернівецькій та Одеській областях. У Чернівецькій та Одеській — по одному летальному випадку серед дітей віком 10 років і 9 місяців відповідно. Обидві дитини мали важкі супутні захворювання, які ускладнили перебіг хвороби.

У МОЗ наголошують, що спалахи кору в Україні — циклічні й відбуваються в середньому кожні 5-6 років. Головний спосіб запобігти таким спалахам — охоплення профілактичними щепленнями на рівні 95%.

Кір: що відомо про захворювання

Кір — одне з найзаразніших інфекційних захворювань: 9 із 10 невакцинованих людей ризикують захворіти після контакту із хворим. Найбільш вразливі до інфекції діти, які не мають щеплень.

Період від інфікування до появи симптомів становить 10–12 днів.

Серед ускладнень кору:

  • запалення легенів (пневмонія);
  • вушна інфекція (отит);
  • запалення мозку (енцефаліт);
  • інші серйозні ускладнення;
  • смерть.

Специфічного лікування від кору не існує. Щоб уберегтися від кору, держава забезпечує всіх дітей комплексною вакциною, яка захищає одночасно від кору, паротиту і краснухи (КПК).

За Національним календарем профілактичних щеплень, кожна дитина має отримати дві дози вакцини КПК — у 12 місяців та в 6 років. Щеплення — безкоштовні.

Нагадаємо, у Пирятинській територіальній громаді Полтавської області зафіксовано спалах кору.

Раніше повідомлялося, що цьогоріч на Буковині через ускладнення від кору померла 10-річна дитина, яка не була щеплена.

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