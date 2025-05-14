На Дніпропетровщині триває примусова евакуація родин із дітьми

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У Синельниківському районі Дніпропетровської області завершили примусову евакуацію родин з неповнолітніми дітьми

Про це у Фейсбуці написав начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

"Завершили примусову евакуацію із Синельниківщини. Вона тривала з кінця квітня та стосувалася семи сіл Межівської та Новопавлівської громад. Тих, де занадто небезпечно через російські атаки, а отже – й дітям там не місце", - йдеться у повідомленні.

Районна адміністрація, поліція, гуманітарні організації допомогли з переїздом.

Водночас триває добровільна евакуація. Для тих громадян, хто прагне виїхати, працює гаряча лінія — 066 748 69 81.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині затримали чоловіка, який стріляв у ТЦК.