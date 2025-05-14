На Дніпропетровщині триває примусова евакуація родин із дітьми
У Синельниківському районі Дніпропетровської області завершили примусову евакуацію родин з неповнолітніми дітьми
Про це у Фейсбуці написав начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
"Завершили примусову евакуацію із Синельниківщини. Вона тривала з кінця квітня та стосувалася семи сіл Межівської та Новопавлівської громад. Тих, де занадто небезпечно через російські атаки, а отже – й дітям там не місце", - йдеться у повідомленні.
Районна адміністрація, поліція, гуманітарні організації допомогли з переїздом.
Водночас триває добровільна евакуація. Для тих громадян, хто прагне виїхати, працює гаряча лінія — 066 748 69 81.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині затримали чоловіка, який стріляв у ТЦК.
Окупанти вдарили по Нікопольщині: пошкоджені магазини, будинки та ЛЕПВсі новини »
14 травня 2025, 08:45У Дніпрі пацієнт пограбував сусіда по палаті
13 травня 2025, 18:51У Дніпрі винесли вирок жінці, яка продала власну дитину
09 травня 2025, 20:17
13 травня 2025
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
Щодня, на передовій, українські воїни стоять на захисті нашої землі. Та війна – це не лише бої та перемоги, а й втрати. За кожним полеглим героєм стоїть не лише його подвиг, а й родина, яка чекає на м...
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
30 квітня 2025
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та України під час візиту до Ватикану шокувала російських пропагандистів, але чи піде вона на користь нашій державі
Побиття вчителя співробітником ТЦК у Харкові розслідують як "хуліганство"
14 травня 2025, 17:44Закопали продавчиню за поганий алкоголь: росіяни розповсюджують безглуздий фейк про ЗСУ
14 травня 2025, 17:25"Задушити економіку РФ": Франція та США готують вбивчі санкції проти Москви
14 травня 2025, 16:30Окупанти вдарили по Сумах, є загиблий та постраждалі
14 травня 2025, 15:59Соціологи заявили про зростання рейтингу Зеленського
14 травня 2025, 15:49Смертельна ДТП на Київщині: 76-річний водій загинув
14 травня 2025, 15:35Завдав понад 10 ударів: у Рівному чоловік убив батька під час конфлікту
14 травня 2025, 15:22У Львові презентували фотопроєкт Хроніки "Шквалу": 10 років незламності
14 травня 2025, 15:12Троє жителів Одещини сядуть до в’язниці за незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами
14 травня 2025, 14:59
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків