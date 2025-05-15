В Запорожье впервые за несколько лет родилась тройня
В Запорожье впервые с 2021 года родилась тройня – три мальчика
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
В четверг, 15 мая, малышей с мамой выписали из роддома. Глава региона поздравил счастливых родителей.
"Три мальчика, три настоящих казака! Чтобы облегчить первые шаги в новом, особом отцовстве, передал семье специальную тележку для тройни. Уверен, такой подарок пригодится и поможет в ежедневных заботах. Здоровье малышам. Силы родителям", – пожелал Иван Федоров.
Ранее сообщалось, что в Николаеве родился первый ребенок, родители которого вылечили бесплодие.
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