В Запорожье впервые за несколько лет родилась тройня

фото: Запорожская ОВА

В Запорожье впервые с 2021 года родилась тройня – три мальчика

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

В четверг, 15 мая, малышей с мамой выписали из роддома. Глава региона поздравил счастливых родителей.

"Три мальчика, три настоящих казака! Чтобы облегчить первые шаги в новом, особом отцовстве, передал семье специальную тележку для тройни. Уверен, такой подарок пригодится и поможет в ежедневных заботах. Здоровье малышам. Силы родителям", – пожелал Иван Федоров.

Ранее сообщалось, что в Николаеве родился первый ребенок, родители которого вылечили бесплодие.