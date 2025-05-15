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15 травня 2025, 12:26

Росіяни обстріляли із артилерії Запорізьку область, зруйновані будинки

15 травня 2025, 12:26
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фото: Запорізька ОВА
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Окупанти атакували з артилерії Гуляйполе. Внаслідок обстрілів зруйновані будинки

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Телеграмі, передає RegioNews.

"Росіяни обстріляли Гуляйполе з артилерії. Зруйновані приватні будинки", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією постраждалі відсутні. Інші наслідки атаки встановлюються.

Нагадаємо, на Запоріжжі агент РФ вербував школярку для підпалу селищної ради.

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