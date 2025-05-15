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Правоохоронці викрили розтрату коштів у Запоріжжяобленерго. Виявилось, що йдеться про суму понад 700 мільйонів гривень

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили колишніх керівників Запоріжжяобленерго, які завдали збитків компанії на 730 мільйонів гривень. Тепер зловмисникам загрожує до п'яти років позбавлення волі.

За даними правоохоронців, у 2019 році фігуранти уклали договір з промисловим підприємством на постачання електричної енергії на його виробничі потужності. Виробник повинен був отримувати від держкомпанії електроенергію за тарифом 2-го класу, який передбачений для промислових об’єктів, що не мають власної підстанції.

Річ у тім, що через додаткове використання високовольтних ліній та кабельних систем для його подачі споживачу його вартість зростає. Проте насправді, як з'ясували під час розслідування, завод отримував електроенергію за тарифом 1-го класу, що значно зменшує її собівартість.

Колишній керівник енергопідприємства не перевірив достовірність походження електроенергії й допустив збитки в особливо великих розмірах. Внаслідок цього були завдані збитки 730 мільйонів гривень.

"Також під час розслідування додатково встановлено, що ексочільник енергетичної компанії незаконно збирав конфіденційну інформацію про підлеглих", - кажуть в СБУ.

Нагадаємо, раніше в Києві викрили підрядника, який привласнив собі частину бюджетних коштів. Під час проведення будівельних робіт він завищив ціни та привласнив 2,8 мільйона гривень. Ці гроші з бюджету виділялись на будівництво дитячого садка.