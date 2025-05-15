В Запорожье третий день чистят реку от мазута

фото: Укринформ

В Запорожье продолжаются работы по расчистке реки Мокрая, которая была загрязнена мазутом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

В четверг, 15 мая, с 7 час. на месте, где обнаружен мазут, работает техника коммунальных предприятий города, а также привлечены специалисты предприятия "Мотор Сич".

Видеоролик с загрязнением русла реки Мокрая Московка в городе Запорожье густым темным веществом, покрывшим поверхность воды плотной пленкой, был обнародован в соцсетях 11 мая.

Специалисты предварительно подтвердили загрязнение реки Мокрая Московка неустановленным веществом на ориентировочной площади более 800 кв.м.

Мокрая (до 25 января 2025 года — Мокрая Московка) — река в Украине, левый приток Днепра (бассейн Черного моря). Расположен в пределах Запорожского района Запорожской области и областного центра. Длина 62 км, площадь водосбора 457 км.

Напомним, СБУ разоблачили экскеровщиков Запорожьеоблэнерго на растрате средств.