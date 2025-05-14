На Запоріжжі Сили безпілотних систем знищили російські вантажівки та легковики
Воїни підрозділу Asgard 412-го полку Nemesis зменшили ворожий автопарк на Запорізькому напрямку
Про це передає RegioNews із посиланням на 412-й окремий полк Nemesis Сил безпілотних систем ЗСУ
Зазначається, що українські FPV-дрони уразили й знищили російські вантажівки та легковики, що рухалися або були припарковані у неналежних місцях.
"Ані швидкість, ані маскування не допомогли. Жодна "буханка" не вціліла", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше розвідники показали, як нищать росіян на Запоріжжі.
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