На Запоріжжі Сили безпілотних систем знищили російські вантажівки та легковики

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Про це передає RegioNews із посиланням на 412-й окремий полк Nemesis Сил безпілотних систем ЗСУ

Зазначається, що українські FPV-дрони уразили й знищили російські вантажівки та легковики, що рухалися або були припарковані у неналежних місцях.

"Ані швидкість, ані маскування не допомогли. Жодна "буханка" не вціліла", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше розвідники показали, як нищать росіян на Запоріжжі.