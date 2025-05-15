Генштаб оновив втрати РФ у війні
За минулу добу росіяни втратили понад 1200 військових
Як передає RegioNews, про це повідомляє офіційна сторінка Генерального штабу Збройних Сил України у Фейсбуці.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.05.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 970590 (+1220) осіб,
- танків ‒ 10812 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22514 (+13) од,
- артилерійських систем – 27872 (+45) од,
- РСЗВ – 1384 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 1166 (+1) од,
- літаків – 372 (+0) од,
- гелікоптерів – 336 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36000 (+140),
- крилаті ракети ‒ 3197 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 48547 (+165) од,
- спеціальна техніка ‒ 3892 (+8).
Нагадаємо, у ВМС розповіли про ситуацію з російськими кораблями у морях.
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