Россияне обстреляли из артиллерии Запорожскую область, разрушены дома
Оккупанты атаковали с артиллерии Гуляйполе. В результате обстрелов разрушены дома
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров в Телеграмме, передает RegioNews.
"Россияне обстреляли Гуляйполе из артиллерии. Разрушены частные дома", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, пострадавшие отсутствуют.
Напомним, в Запорожье агент РФ вербовал школьницу для поджога поселкового совета.
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