Окупанти вдарили по Сумах, є загиблий та постраждалі
Армія РФ завдала удару по промисловому об'єкту у місті Суми. Внаслідок атаки є загиблий та постраждалі
Про це повідомили в Телеграмі Сумської МВА, передає RegioNews.
"Вибух, який чули в Сумах, – ворожий ракетний удар по обʼєкту промисловості в Сумській громаді. На жаль, є загиблий та постраждалі. Наслідки удару росіян зʼясовуються," - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Сумщині ще з одного населеного пункту розпочалася обов'язкова евакуація.
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