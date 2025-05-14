Окупанти вдарили по Сумах, є загиблий та постраждалі

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Армія РФ завдала удару по промисловому об'єкту у місті Суми. Внаслідок атаки є загиблий та постраждалі

Про це повідомили в Телеграмі Сумської МВА, передає RegioNews.

"Вибух, який чули в Сумах, – ворожий ракетний удар по обʼєкту промисловості в Сумській громаді. На жаль, є загиблий та постраждалі. Наслідки удару росіян зʼясовуються," - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Сумщині ще з одного населеного пункту розпочалася обов'язкова евакуація.