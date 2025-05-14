У передмісті Сум росіяни атакували вантажівку: є жертва та постраждалі
Сьогодні вранці, 14 травня, російські окупаційні війська атакували вантажівку поблизу Сум. Через ворожий удар одна людина загинула та щонайменше двоє осіб дістали поранення
Про це повідомив виконувач обов’язків міського голови міста Суми Артем Кобзар, передає RegioNews.
Відомо, що окупанти вдарили безпілотником по вантажному автомобілю біля одного зі старостинських округів поблизу міста Суми.
"За попередньою інформацією, загинула одна людина, ще двоє — зазнали поранень", — додав Артем Кобзар.
Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська здійснили майже 140 обстрілів по 36 населених пунктах у 16 громадах Сумської області. Пошкоджені десятки будинків.
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