Запорожская область под массированным огнем: за сутки – 500 атак

фото: Запорожская ОВА

За прошедшие сутки российские войска совершили около 500 атак по населенным пунктам Запорожской области, используя авиацию, артиллерию, РСЗО и беспилотники

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, войска РФ нанесли 8 авиационных ударов по Степногорску, Каменскому, Гуляйполю, Красному и Зеленому Гаю. Кроме того:

283 БпЛА разной модификации атаковали Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное и Новодаровку.

5 обстрелов из РСЗО накрыли Каменское, Гуляйполе, Щербаки и Малую Токмачку.

204 артобстрела нанесены по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.

Поступило 9 сообщений о повреждениях квартир, нежилых построек и автомобилей. Мирные жители не пострадали, подчеркнул Федоров.

Напомним, на Запорожье агент РФ вербовал школьницу для поджога поселкового совета.