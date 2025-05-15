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15 мая 2025, 07:40

Запорожская область под массированным огнем: за сутки – 500 атак

15 мая 2025, 07:40
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фото: Запорожская ОВА
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За прошедшие сутки российские войска совершили около 500 атак по населенным пунктам Запорожской области, используя авиацию, артиллерию, РСЗО и беспилотники

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, войска РФ нанесли 8 авиационных ударов по Степногорску, Каменскому, Гуляйполю, Красному и Зеленому Гаю. Кроме того:

  • 283 БпЛА разной модификации атаковали Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное и Новодаровку.
  • 5 обстрелов из РСЗО накрыли Каменское, Гуляйполе, Щербаки и Малую Токмачку.
  • 204 артобстрела нанесены по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.

Поступило 9 сообщений о повреждениях квартир, нежилых построек и автомобилей. Мирные жители не пострадали, подчеркнул Федоров.

Напомним, на Запорожье агент РФ вербовал школьницу для поджога поселкового совета.

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